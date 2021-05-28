Москва, , 11:50 — REGNUM Призывы руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной поскорее повысить ключевую ставку не соответствуют логике центральных банков развитых стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Логика главы ЦБ РФ в отношении необходимости повышать ключевую ставку сейчас, чтобы не повышать ее резко потом, носит, мягко говоря, спорный характер и явно не соответствует логике центральных банков экономически развитых стран, — сказал Ордов. — Эта логика не требовалась ЦБ в 2020 году, когда за полгода ключевая ставка снизилась с 6,25% до 4,25%. Никого не пугало столь стремительное снижение. Но зачем так снижать, ведь потом же повышать придется? Однако снижение ставки было вызвано экономико-вирусным кризисом 2020 года».

Как подчеркнул Ордов, РФ пока еще не вышла из кризиса, да и ее конкуренты сохраняют минимальные ставки, поддерживая собственную экономику и население.

«Как утверждал Эйнштейн: «Логика приведёт вас из пункта «А» в пункт «Б». Воображение — куда угодно». Что же рисует воображение Эльвиры Набиулиной, если в ближайшее время может потребоваться резкое увеличение ключевой ставки? Нам обещают рост ВВП на 3−4% в 2021 году, инфляцию 4% к концу года, у нас сохранились резервы. О чем умалчивает ЦБ РФ? Или какие текущие проблемы мегарегулятор пытается нейтрализовать своей «нейтральной денежно-кредитной политикой?», — сказал Ордов.

По словам Ордова, профессиональных финансистов обескураживают подобные заявления со стороны главного денежного регулятора и их явный диссонанс с текущими мировыми трендами.

«Все-таки ЦБ РФ чрезмерно заякорен фетишем таргета инфляции и способен ради этого артефакта принести в жертву перспективы развития экономики и доступность кредитных ресурсов для граждан», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин, оценивая убедительность доводов Набиуллиной, сказал, что цены в России растут не из-за мягкой кредитно-денежной политики, а из-за произвола монополий и импортируемой инфляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Делягин раскритиковал ЦБ РФ за планы ужесточить кредитно-денежную политику