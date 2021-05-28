Москва, , 11:35 — REGNUM Углеродный след российского газа, поставляемого по трубопроводу «Северный поток», в четыре раза меньше, чем у сланцевого газа США, поставляемого в ЕС. Об этом 28 мая заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, такие данные приводят различные аналитические и консалтинговые агентства. Министр пояснил, что загрязнения американского газа связаны с особенностями добычи из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пласта.

Новак добавил, что Россия уделяет большое внимание обеспечению своего экологического лидерства в поставках газа.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, комментируя строительство «Северного потока — 2» заявила, что российский природный газ является якобы «самым грязным в мире».

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