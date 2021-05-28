Калуга, 28 мая, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Калуге сотрудниками центра по противодействию экстремизму пресечена попытка призывов к ненависти и вражде в среде футбольных болельщиков путём распространения в интернете видеоматериала, в содержании которого усматривались признаки возбуждения «околофутбольной» агрессии. Об этом 28 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

40.мвд.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Распространение контента осуществлялось с личной страницы члена одного из неформальных объединений болельщиков радикальной направленности, жителя города Калуги 2001 года рождения. Материалы были направлены прокурору Калуги для возбуждения административного производства. Постановлением Калужского районного суда молодой человек был признан виновным в совершении правонарушения и ему назначено наказание виде административного штрафа.

Полицией инициирована процедура внесения персональных данных осужденного в учёт лиц, в отношении которых могут быть приняты ограничительные меры при посещении официальных спортивных соревнований.