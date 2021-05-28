Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Власти США вынесли приговор гражданке России Марии Черных за нарушение американского визового законодательства и фиктивный брак с американцем, причастным к теракту. Черных получила три года лишения свободы условно, говорится в опубликованном 27 мая постановлении федерального суда Центрального округа штата Калифорния.

Обвинения против российской гражданки не имеют отношения к терроризму. В постановлении не говорится, вышлют ли её на родину.

На протяжении трёх лет Черных будет находиться под особым надзором. Ей вернут российский паспорт, но претендовать на получение американского гражданства и некоторых документов она не сможет.

В январе 2017 года Черных призналась в суде, что заключила фиктивный брак с гражданином США Энрике Маркесом, чтобы получить миграционный статус. В 2020 году его осудили за причастность к теракту в городе Сан-Бернардино в Калифорнии. Именно от него исполнители теракта получили оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, Мария Черных — сестра Татьяны Фарук. Муж Татьяны Рахиль Фарук приходился братом Саиду Фаруку. В декабре 2015 года Саид Фарук и его жена Тэшфин Малик устроили стрельбу в центре помощи инвалидам в Сан-Бернардино. Погибли 14 человек, 22 были ранены, нападавших ликвидировали при задержании. Террористы были сторонниками группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В США суд по делу двух гражданок России состоится 6 июня