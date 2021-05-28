Москва, , 09:02 — REGNUM Информации о размере штрафа за сбор личных данных покупателей товаров и услуг пока нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.

Он прокомментировал подготовленные правительством России изменения в законодательство в сфере защиты прав потребителей. По ним планируется штрафовать компании, собирающие персональные данные потребителей без необходимости.

«Следует отметить, что на сегодняшний день практика запроса персональных данных присутствует во многих сферах — начиная от мелкой торговли (например, указание паспортных данных при оформлении дисконтных карт) и заканчивая сферой предоставления услуг. Премьер-министр отметил, что соответствующие изменения после рассмотрения будут внесены в Закон «О защите прав потребителей». Также в КоАП РФ добавят нормы, устанавливающие административную ответственность за востребование излишних персональных данных, однако подробностей касательно размеров штрафа на данный момент ещё нет.

Следует отметить, что практика ограничения сбора персональных данных была предложена ещё осенью 2020 года — Роспотребнадзор предоставил законопроект касательно внесения изменений в ФЗ «О защите прав потребителей», согласно которому продавец не имеет права отказать в предоставлении товара или услуги, если покупатель не указал свои персональные данные (за исключением случаем, установленных законом). Однако данный законопроект так и не был принят», — сказал Шабанов.

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