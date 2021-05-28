Екатеринбург, , 08:37 — REGNUM Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу против обвиняемого в ряде убийств. Преступления были совершены в 2001 году, сообщила журналистам старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.

Обвиняемым является мужчина 1977 года рождения. Следователи считают, что 24 мая 2001 года в Первоуральске на улице Ватутина он проник в квартиру 81-летней женщины и убил её, а затем открыл дверь своему соучастнику и вместе они похитили из жилища 700 рублей. Второе преступление было совершено 23 августа в Екатеринбурге. Там на пересечении улиц Викулова и Металлургов он напал на 31-летнюю женщину, убил и похитил золотую цепочку, женскую сумочку и 200 рублей.

Глава четвёртого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Георгий Койнов отмечает, что изначально раскрыть эти преступления не удалось. Но заем сотрудникам СКР и полиции удалось выйти на след подозреваемого. Этому способствовали дополнительные судебные экспертизы.

К моменту изобличения злоумышленник уже пребывал в местах лишения свободы. Свою вину он отрицать не стал.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что ранее рецидивист был осуждён за убийство, незаконный оборот оружия или боеприпасов, разбой, кражу, угрозу убийством и т.д. В 2002 году он получил пожизненный срок.