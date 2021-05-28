Нашвилл, США, , 08:20 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Себастьян Ахо. Ещё по шайбе забросили форвард Брок Макгинн и защитник Даги Хэмилтон.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились нападающие Ник Казинс, Микаэль Гранлунд и Райан Джохансен.

Таким образом, «Каролина» выиграла в серии до четырёх побед со счётом 4:2.

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