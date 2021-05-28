Москва, , 07:03 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал Министерству промышленности и торговли РФ в удовлетворении многомиллионного иска к Московскому государственному технологическому университету «СТАНКИН», выпускником которого является премьер-министр Михаил Мишустин. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Претензии на сумму 13 683 000 рублей были поданы еще в феврале 2021 года. 26 мая 2021 года в базе появилась запись судьи Ведерникова — «в иске отказать полностью». При этом 11 мая Минпромторг РФ обратился в суд с заявлением об изменении исковых требований, но детали пока неизвестны. Результативная часть вердикта пока недоступна для ознакомления.

Напомним, это далеко не первые претензии министерства к университету. Так, в конце апреля 2021 года ведомство обратилось с иском на 620 млн рублей. 2 августа арбитраж столицы также рассмотрит иск Минпромторга РФ к университету на сумму 2,55 млн рублей.

А в декабре 2020 года уже университет судился с министерством, требуя внести коррективы в договор о предоставлении субсидии от 2014 года.