Новосибирск, , 05:54 — REGNUM Учреждения здравоохранения Новосибирской области в 2021 году получат 586 единиц медицинского оборудования на общую сумму более 1,3 млрд рублей. В том числе в больницы поступят флюорографы, маммографы и рентгены, рассказали в новосибирском минздраве.

Уточняется, что более 152 млн рублей будет направлено на комплексный капитальный ремонт 20 объектов здравоохранения региона и более 14 млн рублей — на разработку сметной документации на 18 объектов.

В частности, в текущем году будет проведен капитальный ремонт Городской больницы №4 и врачебной амбулатории в п. Красный Яр.