Иерусалим, , 00:23 — REGNUM Посол Франции в Израиле Эрик Данон в четверг, 27 мая, был вызван в израильский МИД после замечаний министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, заявившего, что нынешняя ситуация в Израиле может привести к тому, что он станет государством апартеида. Об этом сообщает Ouest-France.

Глава израильской дипломатии Габи Ашкенази заявил послу, что слова французского министра «неприемлемы, необоснованны и оторваны от реальности».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нынешняя ситуация в Израиле может привести к тому, что он станет государством апартеида.

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