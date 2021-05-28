Москва, , 00:21 — REGNUM Конкурс на самый плохой школьный туалет запустила в России нидерландская компания Unilever. Победителям обещают ремонт санузла и запас чистящих средств Domestos.

На сайте проекта отмечается, что участникам необходимо заполнить онлайн-заявку с указанием адреса школы, в которой расположен туалет, а также описать состояние санузла и приложить фотографии для подтверждения. В настоящее время участники прислали более 130 заявок.

Три школы, ремонт в которых собирается оплатить иностранная компания, выберет специальная комиссия.

Заявки на участие в конкурсе уже подали из школ Башкирии, Костромской, Новгородской, Новосибирской и Челябинской областей, Краснодарского и Приморского края, Якутии. В школьных туалетах протекают трубы и обваливается плитка. Некоторые участки отмечают, что учащиеся не посещают уборные и предпочитают отпрашиваться домой, чтобы сходить в туалет.

По данным Роспотребнадзора, на 1 января 2020 года 2,5 тыс. школ в России работали без централизованной системы канализации, что составляет 5,2% от общего числа школ в стране.

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