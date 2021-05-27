Анкара, , 23:49 — REGNUM В Турции начинается серийное производство боевых лазерных установок ALKA, сообщают 27 мая турецкие СМИ со ссылкой на компанию-производитель Roketsan.

Установка ALKA позволяет выводить из строя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) небольших размеров, движущихся со скоростью не более 150 км/час, а также может быть использована для дистанционного подрыва мин и самодельных взрывных устройств.

По словам гендиректора компании Roketsan, боевые лазерные установки ALKA в скором времени начнут использоваться «для защиты критически важных объектов».

Мощность лазерной установки составляет 2,5 кВт, чего, как утверждают разработчики, вполне достаточно для воздействия на небольшие БПЛА на расстоянии до тысячи метров.

В Roketsan также заявляют, что их боевая лазерная установка «эффективна и против роя дронов», так как имеет режим автоматического отслеживания и сопровождения целей.

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