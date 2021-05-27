Луганск, , 23:24 — REGNUM Три раза за сутки 27 мая украинские боевики открывали огонь по территории ЛНР, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции республики.

Под обстрелами оказались районы сёл Берёзовское и Калиново-Борщеватое: обстрелы ВСУ вели из гранатомётов (АГС, РПГ) и стрелкового оружия. Также украинские боевики обстреляли из АГС и РПГ район посёлка городского типа Донецкий: выпущено 25 гранат.

Информация о возможных разрушениях и ранениях уточняется. Данные о случившемся переданы в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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