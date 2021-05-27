Бишкек, , 23:02 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии разработали законопроект о введении запрета на проведение пышных семейных торжеств и поминок. Об этом заявил депутат Улугбек Ормонов на заседании тематического круглого стола.

По словам парламентария, многие киргизстанцы любят выставлять свое богатство напоказ, и подобные демонстрации социального расслоения общества всё чаще вызывают недовольство у менее обеспеченного большинства.

«Такие люди могут пригласить до тысячи человек на свои торжества и зарезать до 10 лошадей. Из-за этого недовольство народа растёт», — сказал он.

Народный избранник отметил, что новый законопроект, который планируют внести на рассмотрение парламента уже в июне нынешнего года, призван узаконить требование об уменьшении расходов на проведение различных семейных торжеств.

Также Ормонов отметил, что если этот закон будет принят, то нарушающих его чиновников будут увольнять. Такие же меры будут предприниматься по отношению к ним и в том случае, если закон нарушат их дети.

«Кто часто проводит расточительные торжества? Депутаты и чиновники. Поэтому мы предусмотрели в законопроекте ответственность министров, депутатов и других должностных лиц», — подытожил он.