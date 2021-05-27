Рига, , 22:54 — REGNUM Сегодня, 27 мая, сборная Финляндии встретилась с национальной командой Италии в рамках группового этапа чемпионата мира в Латвии. Встреча завершилась победой финнов со счетом 3:0.

В составе финской команды дублем отличился Тони Сунд, одну шайбу на свой счет записал Артту Руотсалайнен.

Таким образом, Финляндия набрала 10 очков за 4 матча группового этапа и поднялась на первое место в группе B. Сборная Италии тем временем занимает последнюю строчку группы, не набрав ни одного очка.