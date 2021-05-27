Таллин, , 21:29 — REGNUM Правительство Эстонии ввело запрет на полёты в своем воздушном пространстве и приземление на своей территории для самолётов авиакомпаний Белоруссии или отдельным белорусских летательных аппаратов, сообщает 27 мая пресс-служба эстонского кабинета министров.

При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что действия Белоруссии являются государственным терроризмом и несут угрозу миру и безопасности.

«С угоном пассажирского самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, и арестом критикующего правительство журналиста и его девушки белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять на себя ответственность за эти действия», — цитирует её слова пресс-служба.

Такое решение принято из-за задержания организатора экстремистского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ранее объявленного Белоруссией в международный розыск.

Он был задержан 23 мая, когда летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе на борту.

Стоит отметить, что ранее Протасевич участвовал в карательной военной операции Киева против Донбасса в составе нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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