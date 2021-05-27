Париж, , 21:14 — REGNUM Во Франции с марта 2020 по апрель 2021 на десятки процентов выросло количество назначений врачами психоактивных лекарственных средств. Об этом 27 мая сообщает Le Monde со ссылкой на доклад опубликованный группой научных организаций Epi-Phare, сформированной Национальным Фондом медицинского страхования и Национальным агентством по безопасности лекарств.

«Количество прописанных лекарств, отпускаемым по рецепту врача, увеличилось: на 23% антидепрессантов, на 15% транквилизаторов и на 26% снотворных», — говорится в докладе Epi-Phare.

Во Франции с марта 2020, начала пандемии COVID-19, по апрель 2021 года, продажи антидепрессантов увеличились на 1,9 миллиона, антипсихотических препаратов — на 440 тысяч, транквилизаторов — на 3,4 миллиона и снотворных — на 1,4 миллиона по сравнению с предполагаемыми планами продаж.

«Мы никогда не видели такого роста продаж», — добавил заместитель директора Epi-Phare.

Также в докладе говорится, что 9% французов имели мысли о самоубийстве в течение года (на 4% выше уровня до эпидемии) и что во Франции наблюдается ухудшение психического здоровья нации.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с работниками больницы в Реймсе объявил о создании программы бесплатной психологической помощи детям, чье психическое здоровье пострадало от кризиса, связанного с COVID-19.

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