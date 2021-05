Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Аналитическая компания NPD Group опубликовала рейтинг продаж видеоигр апреля 2021 года для США. Об этом 27 мая сообщил пользователь форума ResetEra Lelouch0612.

В апреле 2021-го геймеры США потратили на видеоигры, дополнительный контент и оборудование $4,6 млрд, что на 2% меньше, чем в апреле 2020-го. Первое место в списке проектов занял симулятор бейсбола MLB The Show 21. В топ-5 вошли Call of Duty: Black Ops Cold War, New Pokemon Snap, Outriders и NieR: Replicant.

Что касается эксклюзива PS5 Returnal, то ему удалось занять лишь восьмую позицию, уступив Mortal Kombat 11 и Monster Hunter: Rise. Девятое и десятое места заняли It Takes Two и Mario Kart 8.

Напомним, в апреле состоялись релизы New Pokemon Snap, NieR: Replicant и Returnal. Стоит отметить, что Returnal вышла 30 апреля 2021 года, таким образом, в статистику NPD Group попал лишь один день продаж игры.

