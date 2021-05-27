Комо, Италия, , 20:29 — REGNUM Исследовательский институт Intwig на основе данных министерства экономики и финансов Италии составил рейтинг самых богатых и самых бедных населенных пунктов страны, итоги исследования были опубликованы в четверг, 27 мая.

Самые обеспеченные жители — в городке Лайатико (откуда родом известный певец Андреа Бочелли) в окрестностях Пизы. Средний годовой доход каждого жителя — 46 216 евро. Второе и третье места заняли два населенных пункта, расположенных неподалеку от Милана — Базильо и Кузаго.

Хуже всего живут в окрестностях озера Комо — два последних места в рейтинге заняли городки Каварниа и Валь Реццо, где средний годовой доход жителей составляет 6243 и 6657 евро соответственно.