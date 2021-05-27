Лас-Вегас, США, , 21:50 — REGNUM Компания Boring Comapany, принадлежащая Илону Маску, запустила тестирование тоннелей для скоростного автотранспорта под городом Лас-Вегас, сообщает The Verge.

Издание ссылается на данные, согласно которым пропускная способность системы оценивается в 1200 человек в час. Если испытания пройдут успешно, то в скором времени американцы смогут пользоваться тоннелями.

Как сообщало ИА REGNUM, созданием подземного тоннеля в Лас-Вегасе и ещё нескольких городах в США занимается компания Boring Company, созданная Маском в 2016 году. Планируется, что такие тоннели смогут использоваться как для специального транспорта, так и для обычных автомобилей.