Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Торговые представители США и Китая провели «открытые и прагматические» переговоры впервые с тех пор, как Джо Байден стал главой Белого дома. Встреча лидеров двух держав указывает на желание Вашингтона наладить торговые отношения с Китаем, сообщает 27 мая BBC.

Кэтрин Тай, торговый представитель США, и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудили волнующие страны вопросы в режиме онлайн-конференции.

Стороны сообщили, что они обсудили важность торговых отношений между двумя странами.

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп повысил пошлины на ввозимые из Китая товары.

До этого, в 2019 году, Пекин объявил о повышении дополнительных налоговых сборов более чем на 5000 наименований товаров из США. На этот шаг Госсовет КНР пошел в ответ на действия Вашингтона, который ввел пошлины в размере 10% на китайские товары объемом $300 млрд.