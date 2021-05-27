Рига, , 16:29 — REGNUM Замена флага сборной Белоруссии, страны-участницы Чемпионата мира по хоккею-2021, на одной из площадей в Риге была законной, хоккеистам этой страны не стоит беспокоиться, им не грозит арест. С таким заявлением на латвийском телеканале TV3 выступил мэр столицы Мартиньш Стакис.

По утверждениям Стакиса, замена флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею на улицах Риги — прерогатива столичных властей, Международная федерация хоккея тут никак влиять не может и не должна. По его словам, федерация лишь один раз отреагировала на замену флага Белоруссии на флаг белорусской оппозиции, прислав письмо с выражением недовольства. Но только власти Риги могут решать такие вопросы, подчеркнул Стакис.

Мэр Риги также заявил, что у хоккеистов сборной Беларуси не должно быть ни малейших опасений за свою безопасность: «У белорусской команды нет никаких оснований беспокоиться».

Стакис полагает, что проходящий в эти дни в столице Латвии мировой хоккейный форум с организационной точки зрения проводится без проблем и пройдет успешно без происшествий.

Ранее депутат национального парламента Латвии Айгарс Бикше на фоне конфликта между властями Риги и Международной федерацией хоккея призвал арестовать членов сборной Белоруссии с целью обмена на всех белорусских оппозиционеров, которые находятся под стражей.