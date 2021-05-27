Обнинск, Калужская область, 27 мая, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области проживают 53 ветерана Великой Отечественной войны, и им требуется повышенное внимание со стороны медиков — в силу возраста и накопленных хронических заболеваний. Об этом шёл разговор на встрече ветеранов войны с и.о. министра здравоохранения области Константином Пахоменко и руководителем Клинической больницы №8 Олегом Ярошенко, сообщили 27 мая корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

Кб8.рф Вакцинация от коронавируса

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Немало вопросов у ветеранов было по вакцинации от COVID-19, а также реабилитации после перенесенного заболевания. Олег Ярошенко привёл статистику по прививкам: почти половина привившихся в Обнинске от COVID-19 — это пенсионеры. Причем около 14% — это пациенты старше 75 лет, у каждого из которых имеются хронические заболевания. Медик заверил: осмотр терапевтом, консультация и прививка ветеранам может быть выполнена на дому. В идеале, если вместе с ветераном привьётся и вся его семья — чтобы обезопасить друг друга.

Участники встречи попросили вернуть в стационары палаты для ветеранов. Спрашивали о доступности конкретных узких медспециалистов. Впрочем, в большинстве случаев ветеранам актуальна медицинская помощь на дому, не только консультации по лечению, но и консультации для оформления группы инвалидности. Отдельный разговор — госпитализация. Ветераны посетовали, что, когда скорая забирает пациента в больницу, некому донести до машины неотложки пожилого человека, приходится подключать соседей, а ведь помощь в переноске и погрузке пациентов прописана отдельной строкой в условиях выплаты грантов от муниципалитета, которые получают не только медики экстренных служб, но и водители.