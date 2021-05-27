Москва, , 15:19 — REGNUM Прогнозы агентства Bloomberg о том, что биткоин может подорожать до 100 тыс. долларов сомнительны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Биткоин пока не сдается и после крутого пике показал уверенное восстановление, — сказала она. — Для многих инвесторов, ранее не выходивших на крипторынок, недавнее падение курса биткоина послужило сигналом для его покупки. Это и стало основной причиной роста котировок. Но параллельно и другие криптовалюты показывают довольно большой потенциал для инвестирования, поэтому биткоин начинает терять доминирующее положение на крипторынке, занимая сейчас уже менее 50% его суммарной капитализации».

Параллельно, как пояснила Скрыль, серьезные трансформации претерпевает сам рынок криптовалют.

«Например, Китай выходит на финишную прямую с практическим внедрением цифрового юаня в экономику. Тем самым КНР берет под контроль вывод капитала за рубеж посредством того же биткоина, — пояснила экономист. — Между тем на Китай приходится около 70% майнинга биткоина. Данные факты подтверждают постепенное вытеснение биткоина с вершины пирамиды криптовалют, а также ставят под сомнения высказывания агентства «Блумберг» о том, что курс биткоина может пробить отметку в 100 тыс. долларов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным одного из стратегов Bloomberg, биткоин в настоящее время все еще находится в стадии бычьего рынка и держит путь к стоимости в 100 тыс. долларов.

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