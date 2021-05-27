Ташкент, , 14:55 — REGNUM В Ташкенте открыли филиал российского химико-технического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ), 27 мая сообщает издание «Газета.uz».

В церемонии открытия принял участие министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодыр Тошкулов и заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

«Подготовка узбекистанских специалистов в химической отрасли является одним из приоритетов нашей экономики», — сказал Тошкулов.

Отметим, обучение в филиале РХТУ началось в сентябре 2020 года в режиме онлайн. В конце мая более 200 студентов приступили к очным занятиям.