Вашингтон, 27 мая, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Криптовалюта биткойн в настоящее время все еще находится в стадии бычьего рынка и держит путь к стоимости в $100 тыс. Об этом 27 мая заявил стратег Bloomberg МайкМакГлоун на своей странице в соцсети Twitter.

Биткоин

При этом стратег подчеркнул, что ранее произошедшее существенное падение курса данной криптовалюты до $30 тыс., как он считает, было вызвано слишком большим потреблением ею энергии, однако данное обстоятельство, по мнению МакГлоуна, подтверждает статус крупнейшей в мире децентрализованной сети.

Также стратег Bloomberg добавил, что добыча биткоина становится более экологичной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее миллиардер Карл Айкан, являющийся бывшим советником экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что он может инвестировать в криптовалюты более $1 млрд.