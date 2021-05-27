Москва, , 13:52 — REGNUM Таганский районный суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом 27 мая заявила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук, сообщает РИА Новости.

По её словам, компания признана виновной по ч. 2, ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях («Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен»).

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы вынес решения по трем протоколам о штрафах на 3, 4 и 2,5 млн рублей. На очереди рассмотрение еще трех протоколов.

Всего в отношении Twitter составлено девять протоколов. По первым трем компания оштрафована на 8,9 млн рублей. Таким образом, общая сумма штрафа составила уже 18,4 млн рублей. Суд рассмотрит еще три протокола.

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