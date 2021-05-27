Москва, , 13:42 — REGNUM Банк России навязывает стране свои технические, бухгалтерские вопросы как основные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, чтобы побыстрее завершить мягкую кредитно-денежную политику.

«Представляется, что это странное высказывание. Основной вопрос в том, содействует ли политика Центрального банка развитию промышленности и реального сектора или нет. Поэтому без предъявления конкретного механизма того, как денежно-кредитная политика способствует развитию страны и прежде всего промышленности, обсуждать что-то бесполезно. Но вместо этого технические, бухгалтерские вопросы навязываются как основные для экономической политики государства. В очередной раз это свидетельствует о том, что никакого развития не будет», — посетовал Крупнов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина призвала не опоздать с завершением мягкой кредитно-денежной политики.

Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллина: нельзя опоздать с завершением мягкой денежно-кредитной политики