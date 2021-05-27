Стокгольм, , 13:39 — REGNUM Дождь, дождь и еще раз дождь. Во многих местах на юге и в центре Швеции за последние несколько дней установилась чрезвычайно дождливая погода, поскольку сильные ливни не прекращаются уже несколько дней. Как предсказывают метеорологи телеканала SVT в ближайшие несколько дней дожди на юге Швеции продолжатся.

«В некоторых местах всего за несколько дней выпало больше осадков, чем обычно выпадает за целый месяц», — отметила метеоролог SVT Тора Томасдоттир.

Шведский институт гидрологии и метеорологии уже выпустил предупреждения первого класса о возможных паводках в нескольких регионах центральной Швеции и Эстергётланде.

«Это еще не конец. Ливни будут продолжаться как минимум несколько дней и примерно в тех же местах, где уже и так выпало много осадков», — добавила Томасдоттир.