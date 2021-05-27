Калуга, 27 мая, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 27 мая. Днём ранее, 26 мая, в регионе было зарегистрировано 52 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 477 человек, 1 218 человек находятся на лечении, 33 925 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 334 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.