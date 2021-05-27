Новосибирск, , 13:14 — REGNUM Авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» («СиЛА») приступает к выполнению регулярных рейсов из Новосибирска по популярным туристическим направлениям: в Белокуриху, Кош-Агач и Усть-Коксу. Об этом сообщает аэропорт «Толмачёво им. А.И. Покрышкина».

Перелёты будут осуществляться на двухмоторных Let L410 «Turbolet», вмещающих 17 пассажиров.

Рейс на направлении Новосибирск-Белокуриха будет выполняться с частотой два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Маршрут будет действовать с 4 июня по 29 августа.

Рейс Новосибирск-Усть-Кокса будет осуществляться по пятницам, с промежуточной посадкой в Горно-Алтайске. Полёты на этом направлении будут выполняться с 4 июня по 27 августа.

Рейс из Новосибирска в Кош-Агач, с промежуточной посадкой в Горно-Алтайске, авиакомпания собирается выполнять с 6 июня по 29 августа.