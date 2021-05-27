Москва, , 12:32 — REGNUM Работники пунктов проведения Единого государственного экзамена вправе осуществлять свою деятельность не пройдя вакцинацию от коронавируса. Об этом 27 мая заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тем не менее для таких работ в образовательных организациях стараются набирать молодых педагогов и лиц с высоким титром антител к инфекции. Специалистов же из групп риска, в первую очередь пожилых людей помещают в резерв, отметил глава Рособрнадзора.

«Никакой установки на проведение обязательной вакцинации организаторов ЕГЭ нет и не будет. Телефон доверия есть. Если в каком-то регионе такие попытки будут — сообщите и виновники будут наказаны», — сказал Музаев.

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