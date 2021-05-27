Екатеринбург, , 11:41 — REGNUM В Уральский федеральный округ начали возвращаться трудовые мигранты из Таджикистана. Об этом заявил генконсул республики в Екатеринбурге Сайидзода Зафар Шероли журналистам.

Большинство мигрантов направляются в Свердловскую область. «То, что было до пандемии, количественные характеристики уже восстанавливаются», — цитирует дипломата «Интерфакс».

Также идёт процесс легализации тех трудовых мигрантов, у которых есть проблемы с регистрацией, приобретением патента на работу и прочие трудности с оформлением. Легализацию должны провести до середины июня 2021 года, уточнил генконсул.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области разработали специальные учебные программы для детей мигрантов.

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