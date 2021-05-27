Москва, , 11:38 — REGNUM В России сохраняется повышенный уровень инфляционных ожиданий, который при этом пока не снижается. Об этом 27 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«Для нас очень важно, как люди оценивают эту инфляцию. Для нас очень важно, как они её оценивают — не Росстат, а сколько они видят инфляцию и какую её ожидают», — заявила Набиуллина.

«Нас очень беспокоит, что, по последним данным, инфляционные ожидания 12% —то есть то, как люди видят, какой будет рост в ближайшие 12 месяцев. Это повышенный уровень, и держится он повышенным. Это приводит к изменению поведения, люди ожидают, что рост цен дальше будет продолжаться, стараются приблизить покупки, и если производство не успевает, это опять перекладывается в цены», — указала она.