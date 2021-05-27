Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону отремонтируют крупнейшую поликлинику, которая обслуживает порядка 80 тысяч жителей Советского района. Лечебно-профилактическое учреждение горбольницы № 20 обновят за 393 млн рублей.

В течение года подрядчик обязуется обновить здание, расположенное на проспекте Коммунистическом. Предполагаются работы по замене коммуникаций, обновление фасада и внутренней отделки, благоустройство прилегающей территории.

Подрядчиком выступит компания «СМУ-Донаэродорстрой». Одноимённая фирма ранее была участником судебного процесса. Администрация Ростова-на-Дону обратилась с иском к компании, которая уничтожила деревья на сумму 27,7 млн рублей.