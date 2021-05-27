Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Трое из пяти людей, пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на фонарный столб на юго-западе Петербурга, находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили 27 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Еще двое пострадавших в этом ДТП получили травмы средней степени тяжести.

ДТП с автобусом на Ленинском проспекте Петербурга ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Напомним, в аварии с рейсовым автобусом-«гармошкой» на Ленинском проспекте около 10 часов утра пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров. От удара передняя часть автобуса повисла на столбе. Водителя пришлось извлекать из кабины спасателям МЧС. К ликвидации последствий происшествия привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. Устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии. Движение по Ленинскому проспекту из-за ДТП затруднено.

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