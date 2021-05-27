Москва, , 11:20 — REGNUM Российское правительство рассматривает инициативу ФСИН по привлечению осужденных к строительству. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил 27 мая журналистам.

Он отметил, что идея эта не новая, такая практика была в Советском Союзе. К работам привлекали заключённых по лёгким статьям, имевших определённые специальности.

«Я считаю, что эта практика имеет право на существование, сейчас мы эту тему отрабатываем, и по каким-то объектам это вполне возможный вариант», — пояснил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что для борьбы с нехваткой рабочих рук на стройках есть и другие способы. Это возвращение на стройплощадки рабочих из стран СНГ, повышение производительности труда, мобилизация безработных граждан и переобучение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил восполнять нехватку рабочей силы на крупных объектах за счёт осужденных.

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