Москва, 27 мая, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Угрозы Крымскому мосту, которые звучат со стороны Украины, в массе своей являются популизмом, так как данный объект охраняется представителями российской Погранслужбы, Минобороны РФ и Росгвардии. Об этом 27 мая заявил первый заместитель директора ФСБ России — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.

Rosavtodor.ru Крымский мост

Как отметил глава российской Погранслужбы, Крымский мост является стратегически важным объектом, который соединяет полуостров с материковой частью страны и охраняется не только с моря, но и на суше, а также в воздушном пространстве и под водой.

«Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии», — сказал он.

Также Кулишов уточнил, что все данные службы оснащены самым современным вооружением и военной техникой «для предупреждения и пресечения возможных провокаций».

При этом замглавы ФМСБ РФ добавил, что сотрудники Пограничной службы внимательным образом отслеживают ситуацию в данном район, оценивая риски возможности провокаций и диверсий в данном районе.

Кроме того, он прокомментировал угрозы Крымскому мосту, которые звучат со стороны Украины.

«Основная часть таких заявлений на Украине делается с популистскими целями и не предполагает конкретных действий по их реализации», — пояснил Кулишов.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель директора ФСБ России — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов рассказал, что в октябре 2020 года из территориальных вод России в районе полуострова Крым был выдворен эсминец ВМС Великобритании.