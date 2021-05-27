Варшава, , 10:36 — REGNUM 26 мая в Польше отмечают День матери, и по данному поводу на странице президента республики Анджея Дуды в соцсети Facebook появилось поздравительное видеообращение, на котором он совместно со своей супругой Агатой Корнхаузер-Дудой поздравил население с этим праздником.

«Пусть этот день принесет матерям как можно больше улыбок, а если и слез, то только от эмоций и радости по поводу приятных подарков», — сказал в видеоролике Дуда.

Агата Корнхаузер-Дуда, в свою очередь, подчеркнула, что День матери — это особый праздник, который выражает любовь, уважение и благодарность тому, кому мы обязаны самым ценным даром — жизнью.

День матери отмечают в более чем 140 странах мира, хотя и в разное время. В Польше этот праздник отмечают 26 мая на протяжении последних 98 лет.