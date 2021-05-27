Владикавказ, , 10:25 — REGNUM В Северной Осетии продолжаются кадровые перемены в органах власти и государственных ведомствах, начатые с приходом к руководству республикой врио главы РСО-Алании Сергея Меняйло. Еще одним уволенным оказалась Марина Туриева — руководитель управления записи актов гражданского состояния региона.

Она освобождена от должности 27 мая 2021 года в связи с окончанием срока контракта, пишет портал «15-й Регион». На посту руководителя управления ЗАГСа Марина Туриева проработала 16 лет — с 2005 года. А свою деятельность в органах ЗАГС РСО-Алании она начала в 1983 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии в апреле 2021 года отправлено в отставку правительство. Министры продолжают работать на своих местах до формирования нового состава правительства. Уже сменились ряд чиновников, в том числе уволены вице-премьер Ирина Азимова, министр спорта Алан Хугаев, глава минприроды Батраз Хидиров. Назначены новые вице премьеры, в том числе Лариса Туганова, Алан Ужегов, Мурат Агузаров.

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