Владикавказ, , 19:21 — REGNUM В Северной Осетии продолжаются назначения на должности в правительстве региона. Стало известно о назначении еще одного первого вице-премьера. Им стал, согласно указу врио главы республики Сергея Меняйло, Алан Ужегов. Об этом говорится в сообщении ГТРК «Алания».

Напомним, ранее на должность первого заместителя председателя правительства РСО-Алании был назначен Мурат Агузаров — брат экс-главы республики Тамерлана Агузарова. Таким образом, в Северной Осетии теперь два первых вице-премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северной Осетии сменился глава региона. Президент РФ Владимир Путин 9 апреля назначил на должность врио главы республики Сергея Меняйло, отправив в отставку Вячеслава Битарова. После этого старый состав правительства был отправлен в отставку и началось формирование нового состава.

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