Ростов-на-Дону, , 09:29 — REGNUM Три случая африканской чумы свиней (АЧС) выявили в двух районах Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ветеринарии.

Вирус был выявлен у диких кабанов на территории Кашарского и Верхнедонского районов, а также среди домашних свиней на территории Верхнедонского района. В станице Казанской, близ хутора Рубеженский и села Верхнесвечниково установят карантин и мероприятия по ликвидации АЧС.

ИА REGNUM сообщало, что вирус АЧС был выявлен в 2020 году в Тарасовском районе у четырёхмесячного поросёнка на территории личного подсобного хозяйства на хуторе Прогной.

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