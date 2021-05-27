Ижевск, , 09:08 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 27 мая провели 1 142 224 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки лаборатории республики провели 3097 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2113 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 27 мая в республике выявили 43 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 44 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 982 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 2719 человек.

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