Ижевск, , 09:07 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 27 мая выявили 43 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 44 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 982 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — четверо детей в возрасте до 14 лет и шесть человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 41 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 30 823 человека. 440 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, накануне от COVID-19 скончались три человека.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2719 человек. Из этого числа 2365 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 300 человек — в состоянии средней степени тяжести, 54 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 26 мая прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 113 612 человек. Второй компонент препарата получили 87 088 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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