Джакарта, , 08:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил всем министрам, главам учреждений и регионов предоставлять данные, требуемые аппаратом внутреннего надзора правительства, сообщает Antara.

«Я прошу министров, руководителей учреждений и регионов, чтобы аппарат внутреннего надзора мог работать независимо и профессионально, предоставлять доступ и точную информацию, чтобы ничто не было скрыто», — заявил глава государства в президентском дворце в Богоре.

Министров и глав регионов также призвали следовать всем рекомендациям аппарата внутреннего надзора.

Аппарат государственного внутреннего надзора был сформирован на основании постановления правительства Индонезии от 25 декабря 2006 года.