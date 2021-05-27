Приштина, , 07:51 — REGNUM ЦИК Косово 26 мая зарегистрировал три новых политических партии: «Инициативу Фронт», Боснийскую партию и Турецкую партию за правосудие в Косово (Kosova Adalet Türk Partisi).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, теперь в Косово 47 партий. Из них, однако, лишь немногие способны набрать хотя бы 5% голосов избирателей — это прежде всего правящая партия «Движение за самоопределение», получившая на выборах свыше 50% голосов, правда, после присоединения к ней движения «Дерзай» Вьосы Османи, далее следуют Демократическая партия Косово Энвера Ходжая, Демократическая лига Косово Люмира Абдиджику и Альянс за будущее Косово Рамуша Харадиная. Особняком стоит политическая организация косовских сербов «Сербский список».

Национальные партии не могут похвастать большим числом приверженцев, однако на выборах соревнуются между собой за предоставляемые по национальной квоте места в парламенте.

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