Гуанчжоу, Китай, , 06:55 — REGNUM Ряд учебных заведений в Гуанчжоу приостановили очные занятия после того, как этом южно-китайском городе было выявлено три новых локальных случая COVID-19, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Офис, зарегистрированной в США образовательной компании Xueersi, которая предоставляет внеклассные программы для учащихся начальной и средней школы, объявил, что все его очные курсы будут немедленно переведены в онлайн до дальнейшего уведомления.

Другие учебные компании Гуанчжоу также приняли аналогичные меры для защиты здоровья учащихся, родителей и учителей.

Детский дворец Гуанчжоу, образовательное учреждение, где дети обучаются внеклассным занятиям, таким как шахматы и рисование, приостановил все занятия и очные мероприятия до конца месяца.