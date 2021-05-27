Скопье, , 07:02 — REGNUM Министр труда и социальной политики Северной Македонии Ягода Шахпаска 26 мая выступила на заседании Социально-экономического совета с докладом о новом законе о трудовых отношениях.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в новом законе будут прописаны трудовые отношения, возникающие при удаленном формате работы.

«В период пандемии наше общество сделало серьезный шаг к прилаживанию рабочего процесса к тем условиям, которые были созданы новым положением», — заявила министр в ходе заседания совета. Выводы Шахпанской основывались на аналитике, произведенной Международной организацией труда (МОТ) в рамках проекта по поддержке социального диалога. В рамках проекта исследовалась предпринимательская культура, удаленная работа, подход государства к микро-, малым и средним предприятиям, а также финансовые средства и предпринимательская экосистема Северной Македонии.

Министр заявила, что произведенная МОТ аналитика будет использована при разработке социально-экономической политики в стране. В ходе заседания Социально-экономического совета был представлен и рассмотрен документ, посвященный анализу эффективности социально-экономических советов стран Западных Балкан, который был составлен в рамках регионального проекта «Платформа по занятости и социальным вопросам 2».

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