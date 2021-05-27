Новосибирск, 27 мая, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования России обратилось в новосибирский арбитраж с иском к Новосибирскому государственному университету. Спор за лабораторный корпус суд начнёт рассматривать 22 июня 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Министерство образования и науки РФ

Иск от министерства к федеральному учреждению образования поступил в арбитраж 20 мая 2021 года. Дело приняла судья Лузарева.

Истец требует признания права собственности на реконструированный объект недвижимости — здание лабораторного корпуса общей площадью 1030,4 кв. м, расположенное в посёлке Элитный Новосибирского района Новосибирской области. Прочие детали дела пока не уточнялись.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к министерству также имеет финансовые претензии «Боевое братство», которым руководит бывший губернатор Московской области Борис Громов. Общественная организация подала иск на сумму почти 20 млн рублей.