Москва, , 05:51 — REGNUM Арестованный в Белоруссии нацист Роман Протасевич является отъявленным мерзавцем, но «демократическая» общественность отказывается это обсуждать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым-» на телеканале «Россия 1».

«Представитель бандформирований «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других, существовавший там, как признал Билецкий… Соответственно, государство, которое хочет от этого защищаться, говорит, что никакой это не «мальчик», а отпетый подонок, который обсуждал, ко всему прочему, кровавые вещи (а вот такие «мальчики», ко всему прочему, обожают обсуждать убийства, казни, репрессии) обзавелся ставленниками в Польше и других странах, вошел в соответствующие отношения с соответствующими разведками, вместе с ними создал подрывной ресурс, призывал к действиям, которые обернулись бы огромной кровью, как они обернулись на Украине», — описал вкратце суть личности задержанного Протасевича политолог.

По его словам, что сильнее всего заинтересовало и обеспокоило президента Белоруссии Александра Лукашенко, так это вписанность Протасевича в белорусскую военную элиту через его отца, где налаживал некие непрозрачные связи. При этом, вся эта деятельность данного «мальчика» была направлена на то, чтобы вести подрывную деятельность в Белоруссии в интересах других стран.

Эта государственная версия произошедшего, как отмечает Кургинян, почему-то никем не рассматривается, будто бы она неправомочна. Но рассматривается версия про «мальчика», который независимо боролся со злым Лукашенко.

«И вот эти две точки зрения, в которых мы существуем, они же существуют не только там, они и здесь существуют. Главный момент — когда этим мальчикам «не по шерсти», они хотят вешать, хвататься за коктейли Молотова, за финка или что потяжелее и у них ничего другого нет», — подытожил политолог.